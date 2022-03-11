Українські бійці на підступах до Маріуполя знищила танк окупантів (відео)

Бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Зазначається, що ще однією перемогою стало знищення диверсійної групи окупантів. Також у них після обшуків знайшли документи, які підтверджують приналежність до армії РФ, а також радіостанцію.
"Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь!" - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області збили російський безпілотник "Форпост".
Також ми писали, що у Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам.
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