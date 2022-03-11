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Українські бійці на підступах до Маріуполя знищила танк окупантів (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Зазначається, що ще однією перемогою стало знищення диверсійної групи окупантів. Також у них після обшуків знайшли документи, які підтверджують приналежність до армії РФ, а також радіостанцію.

"Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь!" - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області збили російський безпілотник "Форпост".

Також ми писали, що у Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам.

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Маріуполь