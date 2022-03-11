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У Житомирській області збили російський безпілотник "Форпост" (фото)

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Житомирська область, П'ятниця 11 березня 2022 16:44
У Житомирській області збили російський безпілотник "Форпост" (фото) Російський безпілотник "Форпост" (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Житомирській області українські військові збили російського безпілотника "Форпост".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Зокрема, окупанти використовували безпілотник "Форпост" для коригування та наведення артилерійського вогню.

"Тепер, можливо, трохи менше мирних українців постраждає від артобстрілів", - написав Геращенко.

Зазначимо, що дальність дії безпілотника до 250 кілометрів, тривалість польоту 15–18 годин та максимальна швидкість до 200 км/год.

У Житомирській області збили російський безпілотник &quot;Форпост&quot; (фото)У Житомирській області збили російський безпілотник &quot;Форпост&quot; (фото)У Житомирській області збили російський безпілотник &quot;Форпост&quot; (фото)У Житомирській області збили російський безпілотник "Форпост" (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Раніше ми повідомляли, що під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

Також ми писали, що у Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам.

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