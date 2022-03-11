Украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов (видео)

Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах Мариуполя точным ударом уничтожили танк оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Еще одной победой стало уничтожение диверсионной группы оккупантов. Также у них после обысков были найдены документы, подтверждающие принадлежность к армии РФ, а также радиостанцию.
"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут точнее. Мы не сдадим Мариуполь!" - говорится в сообщении.
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