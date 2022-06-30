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ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області

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Херсонська область , Четвер 30 червня 2022 12:43
ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області Фото: ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів. В ході успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ЗСУ.

"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області

Фото: ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області (гугл-карта)

Нагадаємо, як стало відомо з перехоплення чергової розмови окупантів, росіяни самі вчинили перестрілку між собою коли точилися бої за село Потьомкіно.

Додамо, також стало відомо, що українські військові здійснили низку успішних артилерійських обстрілів у Херсонській області.

При цьому в Міноборони заявляли, що надміру радісні повідомлення про звільнення Херсонської області "шкодять просуванню українських військових"

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Збройні сили України Херсонская область
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