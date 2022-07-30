ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів і десяток танків: нові втрати росіян
Фото: знищений російський танк Т - 72 (Getty Images)
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 670 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 30 липня орієнтовно склали:
- особового складу-близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,
- танків - 1759 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 39995 (+8) Од,
- артилерійських систем - 906 (+6) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків - 222 (+0) од,
- вертольотів - 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- Кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
- спеціальна техніка - 78 (+1).
Нагадаємо, протягом минулої доби українські війська відбили штурми росіян на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Однак на деяких з цих напрямків тривають бої.
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