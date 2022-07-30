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ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів і десяток танків: нові втрати росіян

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Київ, Субота 30 липня 2022 09:45
ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів і десяток танків: нові втрати росіян Фото: знищений російський танк Т - 72 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 670 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника на 30 липня орієнтовно склали:

  • особового складу-близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків - 1759 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 39995 (+8) Од,
  • артилерійських систем - 906 (+6) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків - 222 (+0) од,
  • вертольотів - 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • Кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
  • спеціальна техніка - 78 (+1).

    Нагадаємо, протягом минулої доби українські війська відбили штурми росіян на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Однак на деяких з цих напрямків тривають бої.

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