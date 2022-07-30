ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів і десяток танків: нові втрати росіян

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 670 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати противника на 30 липня орієнтовно склали: особового складу-близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,

танків - 1759 (+10) од,

бойових броньованих машин - 39995 (+8) Од,

артилерійських систем - 906 (+6) од,

РСЗВ - 258 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків - 222 (+0) од,

вертольотів - 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),

крилаті ракети - 174 (+0),

Кораблі / катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,

спеціальна техніка - 78 (+1).