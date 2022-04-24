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США оголосять нову підтримку Україні найближчим часом, - Білий дім

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Неділя 24 квітня 2022 17:41
США оголосять нову підтримку Україні найближчим часом, - Білий дім Фото: США оголосять нову підтримку Україні найближчим часом (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки готуються оголосити про нову підтримку Україні вже наступного тижня. Інформацію підтвердив заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми оголошуємо про поставки, що є модним словом для позначення речей, які ми надаємо українцям для забезпечення їхньої боротьби практично щодня, а якщо не кожен день, то щотижня, і ми матимемо більше інформації про це наступного тижня", - заявив Файнер.

Водночас він зауважив, що наразі США розглядають “додаткові кроки”, коли йдеться про покарання Кремля через початок війни проти України.

"Я думаю, ми ясно дали зрозуміти, що розглядаємо це питання, як і цілу низку інших додаткових кроків, які ми могли б зробити, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє на території України", - відзначив представник Білого дому.

Файнер наголосив, що США й надалі демонструватимуть свою “гнучкість”, навіть якщо Росія вдасться до просування на південь України.

"Ми продемонстрували здатність бути гнучкими, щоб коригувати нашу допомогу і наш підхід у міру розвитку військових цілей Росії. І ми продовжуватимемо робити це згодом залежно від того, як розвиватимуться події на полі бою", - зауважив представник Білого дому.

Війна Росії проти України триває шістдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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