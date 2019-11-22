Українські банки встановили новий рекорд прибутковості

За 10 місяців банки отримали 52 млрд грн прибутку
Платоспроможні банки України за 10 місяців 2019 року отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Як зазначили в НБУ, доходи банків у поточному році зросли на 23% до 201 млрд грн, тоді як витрати - на 0,4% до 149 млрд грн.
У прес-службі назвали чотири фактори зростання банківського прибутку:
Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки за січень-вересень 2019 отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2019 прибуток державних банків склав 62,5% прибутку всього банківського сектора. При цьому більше половини всього прибутку банків сформував "ПриватБанк".