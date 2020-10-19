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НБУ склав рейтинг прибутковості банків

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 18:31
НБУ склав рейтинг прибутковості банків
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк отримав половину прибутку банків

Банки України за січень-вересень 2020 року отримали 40,978 млрд гривень прибутку. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 21,191 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ.

За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,900 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 3,338 млрд гривень.

Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,289 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,414 млрд гривень.

НБУ склав рейтинг прибутковості банків

За даними НБУ, 63 з 74 банків отримали прибуток на суму 43,499 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 2,520 млрд гривень.

Рекордний збиток зафіксував державний Укрексімбанк - 1,713 млрд гривень.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. Порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 673.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні-серпні 2020 року прибуток українських банків склав 32,641 млрд грн, що на 26,3% менше, ніж роком раніше (44,294 млрд грн).

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