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За другий місяць карантину банки отримали рекордний прибуток

Новини » Фінансова криза 2020     22.05.2020 - 13:40
За другий місяць карантину банки отримали рекордний прибуток
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За квітень українські банки заробили 9,2 млрд грн

У січні-квітні 2020 року прибуток українських банків склав 25,208 млрд грн, що на 39,2% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У квітні банки отримали 9,234 млрд грн прибутку.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2020 року склали 90,004 млрд грн, тоді як витрати 64,796 млрд грн.

За другий місяць карантину банки отримали рекордний прибуток

При цьому за квітень 2020 року банки збільшили відрахування в резерви на 1,301 млрд грн до 6,151 млрд. грн.

За другий місяць карантину банки отримали рекордний прибуток

Нагадаємо, прибуток українських банків за перший місяць карантину (за березень 2020 року) скоротилася до 97 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за 2018 рік (22,3 млрд грн).

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України прибыльНаціональний банк України
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