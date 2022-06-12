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Як українські артилеристи знищують окупантів: відео зсередини САУ

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Україна, Неділя 12 червня 2022 17:24
Як українські артилеристи знищують окупантів: відео зсередини САУ Фото: українські артилеристи (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили України показали, як артилеристи знищують російських загарбників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Генштаб.

Це відео зсередини самохідної артилерійської установки. Саме так виглядає бойова робота українських артилеристів щодо знищення наших ворогів.

Нагадаємо, українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" у Сєвєродонецьку.

Розвідка повідомляє, що російські військові готові себе калічити, щоб втекти з війни "трьохсотими".

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Збройні сили України Війна Росії проти України
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