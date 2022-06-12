Як українські артилеристи знищують окупантів: відео зсередини САУ
Фото: українські артилеристи (РБК-Україна)
Збройні сили України показали, як артилеристи знищують російських загарбників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Генштаб.
Це відео зсередини самохідної артилерійської установки. Саме так виглядає бойова робота українських артилеристів щодо знищення наших ворогів.
Нагадаємо, українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" у Сєвєродонецьку.
Розвідка повідомляє, що російські військові готові себе калічити, щоб втекти з війни "трьохсотими".