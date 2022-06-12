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Окупанти готові калічити себе, щоб втекти з війни "трьохсотими", - ГУР

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Україна, Неділя 12 червня 2022 15:12
Окупанти готові калічити себе, щоб втекти з війни "трьохсотими", - ГУР Фото: окупанти готові підривати гранати, щоб отримати поранення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обговорюють способи, як отримати поранення. Вони хочуть покалічити себе, щоб втекти з війни "трьохсотими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють, що потрібно зробити, аби повернутися додому. За їх словами, єдиний реальний спосіб - це отримати поранення. Проте зараз госпіталі відмовляються приймати солдатів та виписувати "лікарняні".

"Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати). РГД. Щоб одразу восьмеро людей "затрьохсотилось". Плитами обкластись, щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати) її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення)", - сказав окупант.

У розмові російські військові приходять до висновку, що це ідеальний план.

Нагадаємо, у черговій перехопленій розмові російський солдат зізнався, що не мріє повернутися додому живим. Він вважає, що їх "продали" і кинули на смерть.

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