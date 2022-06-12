Как украинские артиллеристы уничтожают оккупантов: видео изнутри САУ
Фото: украинские артиллеристы (РБК-Украина)
Вооруженные силы Украины показали, как артиллеристы уничтожают российских захватчиков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Генштаб.
Это видео изнутри самоходной артиллерийской установки. Именно так выглядит боевая работа украинских артиллеристов по уничтожению наших врагов.
Напомним, украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Северодонецке.
Разведка сообщает, что российские военные готовы себя калечить, чтобы сбежать с войны "трехсотыми".