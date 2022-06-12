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Как украинские артиллеристы уничтожают оккупантов: видео изнутри САУ

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Украина, Воскресенье 12 июня 2022 17:24
Как украинские артиллеристы уничтожают оккупантов: видео изнутри САУ Фото: украинские артиллеристы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Украины показали, как артиллеристы уничтожают российских захватчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Генштаб.

Это видео изнутри самоходной артиллерийской установки. Именно так выглядит боевая работа украинских артиллеристов по уничтожению наших врагов.

Напомним, украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Северодонецке.

Разведка сообщает, что российские военные готовы себя калечить, чтобы сбежать с войны "трехсотыми".

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