RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські артилеристи назвали переваги гаубиці М777 та показали її в роботі (відео)

Фото: ЗСУ показали, як використовують гаубиці M777 (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники розповіли, які переваги має гаубиця М777. Також артилеристи показали, як використовують західну техніку на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За словами захисників, причіпна артилерійська установка М777 з 155-мм калібром має ряд переваг перед радянськими аналогами. Зокрема, вона є набагато мобільнішою. Це дозволяє українським бійцям швидко атакувати ворога.

Також ця гаубиця має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Гаубиця М777 використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей противника.

Нагадаємо, що Україна отримала гаубиці M777 від Канади та США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні