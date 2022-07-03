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Украинские артиллеристы назвали преимущества гаубицы М777 и показали ее в работе (видео)

Фото: ВСУ показали, как используют гаубицы M777 (facebook_com_MinistryofDefence_Ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники рассказали, какие преимущества имеет гаубица М777. Также артиллеристы показали, как используют западную технику на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По словам защитников, прицепная артиллерийская установка М777 со 155-мм калибром имеет ряд преимуществ перед советскими аналогами. В частности, она намного мобильнее. Это позволяет украинским бойцам быстро атаковать врага.

Также эта гаубица имеет два вида снарядов - обычные и реактивные. Оба типа есть на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.

Гаубица М777 используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей противника.

Напомним, что Украина получила гаубицы M777 от Канады и США.

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