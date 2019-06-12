Українські арбітри призначені на матч жіночого чемпіонату світу

Українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на поєдинку групи B фінальної частини жіночого чемпіонату світу між збірними Німеччини та Іспанії. Про це повідомляє прес-служба Української асоціація футболу.

На лініях Катерині допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме представниця Португалії португалка Сандра Браж.

Додамо, що зустріч відбудеться у французькому Валансьєнні 12 червня й розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше комітет арбітрів УЄФА довірив українці Катерині Монзуль провести матч, який визначить одного з учасників фінального поєдинку жіночого чемпіонату Європи 2017 року.