Украинские арбитры назначены на матч женского чемпионата мира

Украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль будет работать на поединке группы B финальной части женского чемпионата мира между сборными Германии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциация футбола.

На линиях Екатерине помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять представительница Португалии

Сандра Браж.

Добавим, что встреча состоится во французском Валансьен 12 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее комитет арбитров УЕФА доверил украинке Екатерине Монзуль провести матч, который определит одного из участников финального поединка женского чемпионата Европы 2017 года.