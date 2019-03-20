Українські арбітри призначені на матч 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів

Фото: Монзуль - головний арбітр матчу "Ліон" - "Вольфсбург" (referee.ffu.org.ua)

Катерина Монзуль буде головним арбітром гри "Ліон" - "Вольфсбург"

На першому чвертьфінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрінуться минулорічні фіналісти турніру "Ліон" та "Вольфсбург", працюватиме українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. Про це повідомляє Федерація футболу України.

Гра відбудеться сьогодні, 20 березня, в передмісті Ліона, містечку Десін-Шарп’є, на стадіоні "Парк Олімпік Ліон", початок - о 21:45 за київським часом.

Допомагатимуть Катерині Монзуль асистенти Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

Нагадаємо, стартовий матч відбору на Євро-2020 між збірними Португалії та України судитиме французька бригада арбітрів.