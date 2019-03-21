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Українські арбітри працюватимуть на відбірному матчі Євро-2020

Новини » Спорт    21.03.2019 - 18:42
Українські арбітри працюватимуть на відбірному матчі Євро-2020
Фото: Євген Арановський (referee.ffu.org.ua)

Арановський обслужить поєдинок Ізраїль - Австрія

У неділю, 24 березня, киянин Євгеній Арановський проведе матч кваліфікаційного раунду Євро-2020, у якому зустрінуться команди-учасниці групи G - збірні Ізраїлю та Австрії. Про це повідомляється на сайті Федерації футболу України (ФФУ).

Допомагатимуть Євгену асистенти Андрій Скрипка з Кропивницького та Володимир Володін з Херсону, четвертий арбітр - Віталій Романов з Дніпра.

Поєдинок відбудеться на третій за місткостю футбольній арені Ізраїлю - 30-тисячному стадіоні "Саммі Офер", що у місті Хайфа. Початок - о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, українські арбітри призначені на матч 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

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