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Сьогодні розпочинаються матчі кваліфікації Євро-2020

Новини » Спорт    21.03.2019 - 11:02
Сьогодні розпочинаються матчі кваліфікації Євро-2020
Фото: стартували матчі відбору на Євро-2020 (facebook.com/EURO2020)

У першому турі відбору пройдуть 25 поєдинків

У четвер, 21 березня, стартують кваліфікаційні матчі чемпіонату Європи-2020 по футболу. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

П'ятдесят п'ять європейських збірних розбили на десять груп по п'ять або шість в кожній. У чотирьох з п'яти груп по п'ять команд виявилося по одній збірній, яка пробилася у фінальну стадію Ліги націй (пройде в червні 2019 року). 

У першому турі кваліфікації, який завершиться в суботу, 23 березня, відбудуться 25 матчів:

21 березня 2019

Казахстан - Шотландія 17:00
Кіпр - Сан-Марино 19:00
Австрія - Польща 21:45
Бельгія - Росія 21:45
Ізраїль - Словенія 21:45
Північна Македонія - Латвія 21:45
Голландія - Білорусь 21:45
Північна Ірландія - Естонія 21:45
Словаччина - Угорщина 21:45
Хорватія - Азербайджан 21:45

22 березня 2019

Болгарія - Чорногорія 19:00
Андорра - Ісландія 21:45
Англія - ​​Чехія 21:45
Молдова - Франція 21:45
Португалія - ​​Україна 21:45
Албанія -Туреччина 21:45
Люксембург - Литва 21:45

23 березня 2019

Грузія - Швейцарія 16:00
Гібралтар - Ірландія 19:00
Мальта - Фарери 19:00
Швеція - Румунія 19:00
Боснія і Герцеговина - Вірменія 21:45
Італія - ​​Фінляндія 21:45
Ліхтенштейн - Греція 21:45
Іспанія - Норвегія 21:45

Весь відбірковий турнір завершиться 19 листопада 2019 року. 

24-26.03.2019 - Тур 2
07-08.06.2019 - Тур 3
10-11.06.2019 - Тур 4
05-07.09.2019 - Тур 5
08-10.09.2019 - Тур 6
10-12.10.2019 - Тур 7
13-15.10.2019 - Тур 8
14-16.11.2019 - Тур 9
17-19.11.2019 - Тур 10

За підсумками групового етапу кваліфікації визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових плей-офф Ліги націй.

Нагадаємо, два поєдинки відбіркового турніру національна збірна України проведе у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Визначилася бригада арбітрів на матч Португалія - Україна Опублікований календар матчів збірної України у 2019 році
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