Сьогодні розпочинаються матчі кваліфікації Євро-2020

Фото: стартували матчі відбору на Євро-2020 (facebook.com/EURO2020)

У першому турі відбору пройдуть 25 поєдинків

У четвер, 21 березня, стартують кваліфікаційні матчі чемпіонату Європи-2020 по футболу. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

П'ятдесят п'ять європейських збірних розбили на десять груп по п'ять або шість в кожній. У чотирьох з п'яти груп по п'ять команд виявилося по одній збірній, яка пробилася у фінальну стадію Ліги націй (пройде в червні 2019 року).

У першому турі кваліфікації, який завершиться в суботу, 23 березня, відбудуться 25 матчів:

21 березня 2019

Казахстан - Шотландія 17:00

Кіпр - Сан-Марино 19:00

Австрія - Польща 21:45

Бельгія - Росія 21:45

Ізраїль - Словенія 21:45

Північна Македонія - Латвія 21:45

Голландія - Білорусь 21:45

Північна Ірландія - Естонія 21:45

Словаччина - Угорщина 21:45

Хорватія - Азербайджан 21:45

22 березня 2019

Болгарія - Чорногорія 19:00

Андорра - Ісландія 21:45

Англія - ​​Чехія 21:45

Молдова - Франція 21:45

Португалія - ​​Україна 21:45

Албанія -Туреччина 21:45

Люксембург - Литва 21:45

23 березня 2019

Грузія - Швейцарія 16:00

Гібралтар - Ірландія 19:00

Мальта - Фарери 19:00

Швеція - Румунія 19:00

Боснія і Герцеговина - Вірменія 21:45

Італія - ​​Фінляндія 21:45

Ліхтенштейн - Греція 21:45

Іспанія - Норвегія 21:45

Весь відбірковий турнір завершиться 19 листопада 2019 року.

24-26.03.2019 - Тур 2

07-08.06.2019 - Тур 3

10-11.06.2019 - Тур 4

05-07.09.2019 - Тур 5

08-10.09.2019 - Тур 6

10-12.10.2019 - Тур 7

13-15.10.2019 - Тур 8

14-16.11.2019 - Тур 9

17-19.11.2019 - Тур 10

За підсумками групового етапу кваліфікації визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових плей-офф Ліги націй.

Нагадаємо, два поєдинки відбіркового турніру національна збірна України проведе у Львові на стадіоні "Арена Львів".