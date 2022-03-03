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Всі українські АЕС працюють в штатному режимі, - Центр протидії дезінформації

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Україна, Четвер 03 березня 2022 12:14
Всі українські АЕС працюють в штатному режимі, - Центр протидії дезінформації Фото: Рівненська АЕС (wikimedia)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок 3 березня, діючі атомні електростанції України працюють безпечно і стабільно. Враховуючи умови воєнного стану та повномасштабну агресію Росії "Енергоатом" посилив контроль за роботою атомних електростанцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Станом на 9:00 3 березня 2022 року діючі атомні електростанції України безпечно і стабільно працюють. Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни", - йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначають, що порушень умов безпечної експлуатації станцій немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - додають в заяві.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС після вторгнення з території Білорусі.

Внаслідок цієї операції працівники ЧАЕС опинилися в заручниках, але станція продовжила роботу.

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