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Все украинские АЭС работают в штатном режиме, - Центр противодействия дезинформации

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Украина, Четверг 03 марта 2022 12:14
Все украинские АЭС работают в штатном режиме, - Центр противодействия дезинформации Фото: Ровенская АЭС (wikimedia)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро 3 марта, действующие атомные электростанции Украины работают безопасно и стабильно. Учитывая условия военного положения и полномасштабную агрессию России "Энергоатом" усилил контроль за работой атомных электростанций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"По состоянию на 9:00 3 марта действующие атомные электростанции Украины безопасно и стабильно работают. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении.

В центре отмечают, что нарушений условий безопасной эксплуатации станций нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

"Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", - добавляют в заявлении.

Напомним, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС после вторжения с территории Белоруссии.

В результате этой операции работники ЧАЭС оказались в заложниках, но станция продолжила работу.

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