Влада не випадає з графіка переговорів з МВФ, - Маркарова

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що українська влада "не випадає з нормального графіку" переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, практично неможливо домовитися про фінансування при двотижневої місії.

"Це вже третя програма, над якою я особисто теж веду переговори. Можу вам сказати, що, швидше за все, коли нам вдавалося домовитися з початку ініціювання програми до моменту отримання staff level agreement - це було кілька місяців. І кожен раз одні і ті ж експерти писали, що "ай-ай-ай, місія виїхала, держава не домовилася", - підкреслила Маркарова.

Вона також запевнила, що українська влада "точно не випаде з нормального графіку переговорів".

"Переговори мають свою динаміку. Є ініціація, є обмін інформацією, місія, яка формально приїжджає, проводить зустрічі. Зараз у нас тривають дискусії, ми обговорюємо проекти документів. Сподіваюся, найближчим часом ми ці дискусії фіналізуємо. Однак ми точно не випадаємо з нормального графіка", - повідомила міністр.

Маркарова зазначила, що Україна планує продовжити переговори під час візиту урядової делегації на річні збори Міжнародного валютного фонду в середині жовтня.

Нагадаємо, раніше Маркарова заявила, що переговорний процес між МВФ і Україною за новою трирічною програмою розширеного фінансування йде конструктивно. За її словами, за два тижні перебування місії МВФ у Києві "вдалося просунутися далі, ніж можна було очікувати".

Зазначимо, місія МВФ покинула Україну 26 вересня, але заявила, що продовжить обговорювати з українською владою нову програму співпраці.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук розкрив подробиці переговорів з МВФ. За його словами, МВФ хоче затвердити у меморандумі з Україною реалістичні показники, щоб почати нову програму. Також він назвав терміни підписання програми.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МВФ вважає необхідним підтримання макроекономічної стабільності в Україні з одночасним створенням умов для прискорення економічного зростання.