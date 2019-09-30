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Гончарук розкрив подробиці переговорів з МВФ

Новини » Економіка    30.09.2019 - 12:47
Гончарук розкрив подробиці переговорів з МВФ
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Фонд хоче закласти до меморандуму з Україною реалістичні показники

Під час візиту місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) до Києва представники фонду провели десятки зустрічей для вивчення ситуації. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, МВФ хоче закласти в меморандум з Україною реалістичні показники, що щоб розпочати нову програму.

"Ця програма буде розпочата у грудні місці - на три роки. Це документ, меморандум започаткує нову програму. Можна буде говорити, що у нас з'явився новий формат співпраці з МВФ", - сказав він.

Гончарук нагадав, що візит місії тривав відповідно до плану. "Вони поїхали планово з позитивним повідомленням, в якому написано: тривають конструктивні переговори, робота продовжиться на найближчих тижнях", - сказав він.

Гончарук сподівається, що за декілька тижнів група міністрів з України поїде до штаб-квартири МВФ, щоб продовжити переговори по меморандуму.

"Можливо, на цій зустрічі буде укладено staf agrement. Це означає, що ми просто домовимося про текст меморандуму", -заявив Гончарук.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми будуть продовжуватися в найближчі тижні.

У той же час, за даними РБК-Україна, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) стурбовані тиском на екс-голову Національного банку (НБУ) Валерію Гонтареву і нинішнє правління НБУ. Фонду потрібна гарантія, що, по-перше, влада не піде на поводу у Ігоря Коломойського в питанні "ПриватБанку", а, по-друге, не стане заохочувати переслідування і тиск на керівництво Нацбанку. Не виключено, що конкретика в цьому питанні може з'явитися вже в середині жовтня після щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

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