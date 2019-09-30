Гончарук назвав сроки підписання нової програми МВФ

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Окремі міністри поїдуть до США в офіс Міжнародного валютного фонду для продовження переговорів

Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом може бути підписана в грудні. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму блозі в Facebook.

Прем'єр зазначає, що до моменту підписання документа буде декілька етапів.

"Колеги з авторитетної світової організації приїхали до України, щоб почати з нами переговори про нову програму на три роки. Це початок переговорів, які будуть тривати ще як мінімум декілька місяців до того моменту, як в грудні, як ми це плануємо, буде підписана нова програма. До цього моменту в нас буде кілька етапів", - сказав Гончарук.

За словами Гончарука, через кілька тижнів окремі міністри поїдуть до США в офіс Міжнародного валютного фонду для продовження переговорів.

"Там ми очікуємо, що буде досягнена попередня домовленість про склад і структуру програми", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, у прес-релізі МВФ говорилось, що місія завершила свою роботу в Україні, але продовжить обговорювати з українською владою нову програму співпраці.

Крім того, видання Bloomberg писало, що Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом про нову програму розширеного фінансування EFF обсягом 5 млрд доларів.