Українська тенісистка виграла турнір в Загребі, здолавши у фіналі росіянку

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу в 60-тисячнику ITF в Загребі. Українка у фіналі обіграла росіянку Каміллу Рахімову - 6:1, 6:3.

Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу України .

Для Калініної ця перемога стала другою поспіль на турнірах ITF. Тижнем раніше вона виграла турнір в португальському Оейраш.

Всього українка за останні три тижні здобула 13 перемог при одній поразці. В активі Калініної півфінал і два чемпіонські титули.

Перемога в Загребі дозволила Калініної піднятися на 28 позицій в рейтингу WTA, тепер вона займає 137-е місце.