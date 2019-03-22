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Ястремська не змогла подолати другий раунд турніру Miami Open

Новини » Спорт    22.03.2019 - 10:51
Ястремська не змогла подолати другий раунд турніру Miami Open
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Гра проти Ешлі Барті завершилася поразкою в двох сетах

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати другий раунд на турнірі WTA серії Premier Mandatory в Майамі, США. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українка програла австралійської тенісистці Ешлі Барті з рахунком 4: 6, 1: 6. Тенісистки провели на корті 1 годину і 5 хвилин. Ястремська в кожній партії виконала по брейку, а на своїй подачі програла два гейми в першому сеті і три - в другому.

18-річна Ястремська втретє в кар'єрі виступала на змаганнях серії Premier Mandatory і в попередньому раунді оформила свою першу перемогу в основній сітці турнірів цієї категорії, обігравши росіянку Катерину Александрову.

На турнірі продовжать боротьбу дві українки - Еліна Світоліна і Леся Цуренко. Обидві тенісистки почнуть боротьбу з другого раунду. Перша ракетка України зустрінеться з Ван Яфань з Китаю, а Лесю чекає зустріч з Місакі Дої з Японії. 

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