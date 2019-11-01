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Українська тенісистка Снігур посіла друге місце в юніорському рейтингу

Новини » Спорт     01.11.2019 - 14:34
Українська тенісистка Снігур посіла друге місце в юніорському рейтингу
Фото: Дарина Снігур (itftennis.com)

Це її найкращий результат у кар'єрі

Українська тенісистка Дарина Снігур завершила сезон 2019 на другій сходинці рейтингу серед гравців до 18 років ITF Junior, показавши свій найкращий результат у кар'єрі. Про це інформує портал "Великий теніс України".

Востаннє представниця України завершувала сезон в топ-10 у 2017 році, коли Марта Костюк виграла Підсумковий Masters сезону і також піднялася на другу позицію в рейтингу.

Раніше подібне вдавалося ще чотирьом українським тенісисткам:

2004: Додати Катерина Бондаренко - друге місце
2006: Христина Антонійчук - шосте місце
2010: Еліна Світоліна - друге місце
2016: Даяна Ястремська - восьме місце

У цьому сезоні 17-річна Снігур виступила на шістьох юніорських турнірах: в січні Снігур дійшла до третього кола в Траралгон і потім стала півфіналісткою Australian Open, в червні зіграла у чвертьфіналі Roland Garros, а в липні виграла титули в Рохемптон і на Wimbledon. На Підсумковому турнірі ITF Снігур зупинилася за крок від фіналу.

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