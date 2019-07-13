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Українка Снігур виграла юніорський Вімблдон

Новини » Спорт    13.07.2019 - 17:13
Українка Снігур виграла юніорський Вімблдон
Фото: Дарина Снігур (itftennis.com)

Вона стала другою українкою, яка перемогла на турнірі

Українська тенісистка Дарина Снігур вперше виграла юніорський Вімблдону. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У вирішальному матчі 17-річна українка перемогла суперницю з США Алексу Ноель з рахунком 6:4,6:4.

Це був дебютний фінал на турнірах "Великого шолома" для обох тенісисток: раніше в цьому сезоні Дарина стала півфіналісткою Australian Open, програвши майбутній переможниці Кларі Таусон, а Ноель жодного разу не проходила далі третього кола.

Снігур стала п'ятою представницею України, яка виграла титул на турнірі Великого Шолома серед гравців до 18 років. Раніше це вдавалося Андрію Медведєву (Ролан Гаррос-1991), Катерині Бондаренко (Вімблдон-2004), Еліні Світоліной (Ролан Гаррос-2010) і Марті Костюк (Australian Open-2017).

Нагадаємо, напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону.

Українка Снігур вийшла в фінал юніорського Вімблдону Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону
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