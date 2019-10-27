Українська тенісистка Кіченок виграла малий Підсумковий турнір у парі

Людмила разом з Андреєю Клепач стала володаркою престижного трофея
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі зі словенкою Андреєю Клепач стали переможницями Малого підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Elite Trophy в китайському Чжухаї. Про це повідомляється на сайті змагань.
У фіналі українсько-словенський дует у двох сетах впевнено впорався з лідером посіву китайською парою Чжаосюаня Ян і Іньін Дуань - 6:3, 6:3. Поєдинок тривав одну годину і 21 хвилину.
Lyudmyla Kichenok and @andrejaklepac defeat Yang/Duan in two sets, 6-3, 6-3, making them @WTAEliteTrophy doubles champions! pic.twitter.com/9CNvL5HV6f— WTA (@WTA) October 27, 2019
Для Кіченок це четвертий титул WTA в парному розряді, останній з яких вона завоювала на цьому ж турнірі в минулому році в парі зі своєю сестрою Надією. Разом вони також перемагали в Шеньчжені у 2015 році і в Флоріанаполісі у 2016 році.
Нагадаємо, на Підсумковому турнірі WTA в одиночному розряді виступить перша ракетка України Еліна Світоліна. У груповому раунді вона зіграє з чешкою Кароліною Плішковою, румункою Сімоною Халеп і представницею Канади Бьянкою Андрееску.
Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У торішньому фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.