Українська тенісистка Кіченок виграла малий Підсумковий турнір у парі

Фото: Андреа Клепач і Людмила Кіченок (twitter.com/WTA)

Людмила разом з Андреєю Клепач стала володаркою престижного трофея

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі зі словенкою Андреєю Клепач стали переможницями Малого підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Elite Trophy в китайському Чжухаї. Про це повідомляється на сайті змагань.

У фіналі українсько-словенський дует у двох сетах впевнено впорався з лідером посіву китайською парою Чжаосюаня Ян і Іньін Дуань - 6:3, 6:3. Поєдинок тривав одну годину і 21 хвилину.

Для Кіченок це четвертий титул WTA в парному розряді, останній з яких вона завоювала на цьому ж турнірі в минулому році в парі зі своєю сестрою Надією. Разом вони також перемагали в Шеньчжені у 2015 році і в Флоріанаполісі у 2016 році.

Нагадаємо, на Підсумковому турнірі WTA в одиночному розряді виступить перша ракетка України Еліна Світоліна. У груповому раунді вона зіграє з чешкою Кароліною Плішковою, румункою Сімоною Халеп і представницею Канади Бьянкою Андрееску.

Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У торішньому фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.