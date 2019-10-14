Світоліна офіційно кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA

Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Українка виступить на престижних змаганнях втретє поспіль

Чинна чемпіонка турніру Еліна Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє офіційний сайт туру.

Українська тенісистка стала сьомою учасницею престижних змагань. Раніше путівки на Підсумковий чемпіонат сезону отримали Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Сімона Халеп, Бьянка Андрееску, Наомі Осака і Петра Квітова.

"Підсумковий турнір займає особливе місце в моєму серці, оскільки саме там я виграла свій найбільший титул в кар'єрі минулого року. Я у великому захваті, що пройшла кваліфікацію на свій третій WTA Finals, і я з нетерпінням чекаю своєї першої поїздки в Шеньчжень", - цитує Світоліну сайт WTA.

Українка втретє поспіль виступить на Підсумковому турнірі, який цього року пройде з 27 жовтня по 3 листопада в Шеньчжені (Китай).

У вирішальному матчі Підсумкового турніру минулого року в Сінгапурі українка обіграла американку Слоан Стівенс.

Цього тижня Світоліна виступить на турнірі WTA Кубок Кремля. У другому колі українка зустрінеться з переможницею матчу між Онс Жабер (№61 WTA) і Веронікою Кудерметовой (№45 WTA). На турнірі в Москві також зіграє друга ракетка України Даяна Ястремська.