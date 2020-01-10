Українська сторона не підтверджує зачистку території авіакатастрофи в Ірані

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Фрагменти літака розкидані на великій території

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українські спеціалісти не підтверджують зачистку бульдозерами території катастрофи літака МАУ в Ірані. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайка, українські спеціалісти перебувають безпосередньо на місці падіння літака МАУ, але уламки авіалайнера розкидані на великій території.

"На місці відбуваються роботи. На великій території фрагменти літака та фрагменти тіл ... Наша команда не підтверджує зачистки території ... Але це велика територія. Наша команда працює в місце де впав літак", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні американський телеканал CNN, посилаючись на слова очевидців, повідомив про те, що іранська влада почала зачистку бульдозерами місця авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані. Повідомлялося, що місце аварії очищають без присутності інших акредитованих представників.

Крім того, глава українського зовнішньополітичного відомства заявив, що Іран надав українським спеціалістам доступ до чорних скриньок літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана. Також українська сторона отримала доступ до записів диспетчерів з Центру управління польотами в аеропорту Тегерану.

До цього у Тегерані заявляли, що обидві чорні скриньки літака, що розбився пошкоджені. При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.