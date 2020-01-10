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Украинская сторона не подтверждает зачистку территории авиакатастрофы в Иране

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 18:35
Украинская сторона не подтверждает зачистку территории авиакатастрофы в Иране
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Фрагменты самолета разбросаны на большой территории

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские специалисты не подтверждают зачистку территории катастрофы самолета МАУ в Иране бульдозерами. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, украинские специалисты находятся непосредственно на месте падения самолета МАУ, но обломки авиалайнера разбросаны на большой территории.

"На месте проходят работы. На большой территории фрагменты самолета и фрагменты тел ... Наша команда не подтверждает зачистки территории... Но это большая територия. Наша команда работает на месте, где упал самолет", - заявил он.

Напомним, сегодня американский телеканал CNN, ссылаясь на слова очевидцев, сообщил о том, что иранские власти начала зачистку бульдозерами места авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране. Сообщалось, что место аварии очищают без присутствия других аккредитованных представителей.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана. Также украинская сторона получила доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана.

До этого в Тегеране заявляли, что оба черных ящика разбившегося самолета повреждены. При этом в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения.

Украина создаст международную коалицию по расследованию крушения самолета в Иране Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам самолета МАУ, - Пристайко
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