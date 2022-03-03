Окупанти втратили вже 9000 особового складу: ЗСУ оновили дані на восьмий день війни
Фото: Підбитий російський танк під Сумами (ЗСУ)
В Збройних силах України розповіли про втрати російських окупаційних військ з початку вторгнення в Україну 24 лютого. Кількість вбитих військових окупанта за вісім днів становить близько 9 тисяч осіб.
Про це звітували в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків - 217,
- бойових броньованих машин - 900,
- артилерійських систем - 90,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків - 30 (інформація уточнюється),
- гелікоптерів - 31 (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у відомстві.
Раніше ми писали, що під Миколаєвом місцеві захопили ворожий БТР і відкотили його на тракторі.
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