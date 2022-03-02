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Українські ППО збили два російські винищувачі в Київській області

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Київська область, Середа 02 березня 2022 14:47
Українські ППО збили два російські винищувачі в Київській області Фото: Україна збила російські винищувачі Су-35 (wikimedia.org Rulexip)
Автор: Ілона Свиридова

Вночі українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили два російські винищувачі в Київській області. При цьому українська сторона втратила один МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що вночі на Київщині зав'язалася запекла повітряна битва між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України та парою російських Су-35С.

"В результаті повітряного бою обидва літаки окупантів були знищені! Разом з ракетами класу "повітря-повітря" з МіГ-29 по окупантах відпрацювали і керовані зенітні ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". На жаль, в результаті цього бою Повітряні сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що піхота захопила колону російської техніки. Російські військові вже не чекають на удар і дезертують, залишаючи в розпорядженні ЗСУ озброєння та техніку.

Нагадаємо, раніше за 28 лютого Збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачів.

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