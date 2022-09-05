Збірна України оголосила склад на матчі Ліги націй: список викликаних Петраковим

Тренерський штаб національної команди України визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до вересневих матчів збірної у Лізі націй 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До табору "синьо-жовтих" приїдуть 25 футболістів. До резервного списку потрапили ще 6 виконавців. Збірна України розпочне тренувальний збір 16 вересня. До поєдинків Ліги націй українці готуватимуться у Варшаві. Звідти підопічні Олександра Петракова полетять до Глазго, де 21 вересня зіграють проти збірної Шотландії. Далі українська збірна полетить до Єревана. Там 24 вересня "синьо-жовті" протистоятимуть збірній Вірменії. Нарешті 27 вересня українці приймуть Шотландію у Кракові. Воротарі: Бущан, Різник, Лунін Захисники: Караваєв, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Михайліченко, Миколенко, Качараба Півзахисники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Піхальонок, Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Коваленко Нападники: Яремчук, Довбик Резерв: Бєсєдін, Гуцуляк, Сарапій, Назарина, Соболь, Ігнатенко