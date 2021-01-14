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Кулеба про санкції США через вибори: напруги між країнами немає

Київ, Четвер 14 січня 2021 14:23
Кулеба про санкції США через вибори: напруги між країнами немає
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Між Україною і США немає напруги у відносинах, попри введення санкцій проти деяких українців за втручання в американські вибори. У США немає підстав вважати, що Україна як держава втручалася у вибори.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, кожна людина, яка хоче так чи інакше вплинути на внутрішньополітичні процес США, повинна бути готова нести за це відповідальність.

"Щодо будь-якого напруження у двосторонніх відносинах - ні, ми її не відчуваємо. Ніяких підстав вважати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США немає. Цього не було, немає і ніколи не буде", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що США мають підстави підозрювати причетних до втручання у вибори в інтересах Російської Федерації, а не України.

Нагадаємо, на початку тижня Міністерство фінансів США заявило про введення санкцій проти семи громадян України з-за втручання у вибори американського президента. У санкційний список включили народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського. Його та інших українців з даного списку у США пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем, якого у Вашингтоні називають "агентом Росії".

Вчора в Офісі президента України заявили, що покарають причетних до втручання у вибори президента США.

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Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДмитро КулебаВибори в США

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