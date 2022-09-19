RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников

Фото: украинская IT-армия взломала сайт "группы Вагнера" (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Сайт частной военной компании "Вагнера" взломали. Именно эта группа вербует наемников из российских тюрем для отправки на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IT-армию Украины в Telegram.

Теперь у Украины есть данные всех завербованных группой лиц.

"Все персональные данные наемников у нас! Каждый палач, убийца и насильник ожидают сурового наказания. Месть неизбежна!" - сказано в сообщении.

В конце августа сообщалось, что в Украине воюют около 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера".

С начала вторжения РФ в Украину вербовщики ЧВК "Вагнера" смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, согласившихся поехать на войну.

Кроме того, российские войска могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ITВагнеровцы