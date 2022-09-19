Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников

Сайт частной военной компании "Вагнера" взломали. Именно эта группа вербует наемников из российских тюрем для отправки на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IT-армию Украины в Telegram .

"Все персональные данные наемников у нас! Каждый палач, убийца и насильник ожидают сурового наказания. Месть неизбежна!" - сказано в сообщении.

Теперь у Украины есть данные всех завербованных группой лиц.

В конце августа сообщалось, что в Украине воюют около 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера".

С начала вторжения РФ в Украину вербовщики ЧВК "Вагнера" смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, согласившихся поехать на войну.

Кроме того, российские войска могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

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