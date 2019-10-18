Українська делегація на переговорах з МВФ не обговорює ціну на газ, - Смолій

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Смолій зазначив, що ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися

На переговорах української делегації та Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні питання ціни на газ в Україні не піднімалося. Про це повідомив голова Національного банку України Яков Смолій в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

Смолій зазначив, що ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися, тому про підвищення ціни поки не говорять.

"Питання ціни на газ не стоїть тому, що уряд затвердив свого часу постанову, якою регулюються тарифи. Також теперішня ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися, тому про підвищення ми поки не говоримо", - повідомив він.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ у жовтні 2019 року для потреб населення на 4,9% до 4 272,76 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування).

Крім того, директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що з 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення.

РБК-Україна писало, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%.

Зазначимо, що Кабмін на початку червня зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення.