Українська делегація у ПАРЄ обговорить з Янгландом прохання про помилування Сенцова

Ягланд заявляв про готовність подати прохання про помилування Сенцова

Українська делегація у ПАРЄ наступного тижня в Страсбурзі розмовлятиме з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом щодо його прохання про помилування політв'язня Олега Сенцова. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

"Пєсков (прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, - ред.) заявив, що під час зустрічі з Путіним (президент РФ Володимир Путін, - ред.) генсек РЄ Янгланд не піднімав тему звільнення Сенцова. Що ж, ми обов‘язково задамо це питання Янгланду вже наступного тижня в Страсбурзі", - написала вона.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/23/7184258/ Савченко була засуджена в РФ за вбивство. Чи є тяжча стаття? Але від... Опубліковано Iryna Gerashchenko П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова, який незаконно утримується в Росії.

Геращенко зазначала, що Ягланд має негайно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про звільнення українського політв'язня Олега Сенцова.

Зазначимо, сам Сенцов заявив, що ніколи не проситиме у президента РФ Володимира Путіна про помилування.