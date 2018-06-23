Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українська делегація у ПАРЄ обговорить з Янгландом прохання про помилування Сенцова

НовиниПолітика    23.06.2018 - 13:55
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

Ягланд заявляв про готовність подати прохання про помилування Сенцова

Українська делегація у ПАРЄ наступного тижня в Страсбурзі розмовлятиме з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом щодо його прохання про помилування політв'язня Олега Сенцова. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

"Пєсков (прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, - ред.) заявив, що під час зустрічі з Путіним (президент РФ Володимир Путін, - ред.) генсек РЄ Янгланд не піднімав тему звільнення Сенцова. Що ж, ми обов‘язково задамо це питання Янгланду вже наступного тижня в Страсбурзі", - написала вона.

 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/23/7184258/ Савченко була засуджена в РФ за вбивство. Чи є тяжча стаття? Але від...

Опубліковано Iryna Gerashchenko П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова, який незаконно утримується в Росії.

Геращенко зазначала, що Ягланд має негайно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про звільнення українського політв'язня Олега Сенцова.

Зазначимо, сам Сенцов заявив, що ніколи не проситиме у президента РФ Володимира Путіна про помилування.

Сенцов ніколи не буде просити про помилування у Путіна, - адвокат У Сенцова відмовляють рецептори, - Денісова
Теги публікації: ПАРЄ, Олег Сенцов, Турбьерн Ягланд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся