Українські військові звільнили майже 30 населених пунктів від окупантів
Збройні Сили України за останню добу звільнили 28 населених пунктів від російських окупантів. Зокрема, у Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Так, підрозділами Збройних сил України відновили контроль над населеними пунктами
- Демидов,
- Димер,
- Литвинівка,
- Гаврилівка,
- Козаровичі,
- Жовтневе,
- Глібівка,
- Ясногородка,
- Талакунь,
- Сухолуччя,
- Липівка,
- Гавронщина,
- Маковище,
- Миколаївка,
- Хмільний.
"Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взяті під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - йдеться в повідомленні.
Водночас українські військові зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
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