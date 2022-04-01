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Українські військові звільнили майже 30 населених пунктів від окупантів

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 13:30
Українські військові звільнили майже 30 населених пунктів від окупантів Фото: українські військові звільнили майже 30 населених пунктів від окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України за останню добу звільнили 28 населених пунктів від російських окупантів. Зокрема, у Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

Так, підрозділами Збройних сил України відновили контроль над населеними пунктами

  • Демидов,
  • Димер,
  • Литвинівка,
  • Гаврилівка,
  • Козаровичі,
  • Жовтневе,
  • Глібівка,
  • Ясногородка,
  • Талакунь,
  • Сухолуччя,
  • Липівка,
  • Гавронщина,
  • Маковище,
  • Миколаївка,
  • Хмільний.

"Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взяті під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - йдеться в повідомленні.

Водночас українські військові зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

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