Озброєння нового покоління. Ракетний комплекс "Нептун" передадуть армії у березні

Досвідчені зразки українського берегового протикорабельного мобільного ракетного комплексу "Нептун " передадуть армії протягом березня 2021 року. У Військово-морських силах Збройних сил України (ЗСУ) вже сформовано відповідний підрозділ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони .

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, з допомогою комплексів "Нептун" захист українського узбережжя здобуває нові можливості.

"Нептун" - це озброєння нового покоління для нас, нове слово у розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі ВМС РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал і підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", - заявив Таран.

Міністр додав, що діючі складові частини комплексу 360МЦ вже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-морських сил.

"Ці перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків "Нептуна", які надалі будуть нести бойові чергування і обслуговувати серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин", - зазначив Таран.