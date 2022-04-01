У Херсонській області ЗСУ звільнили 11 населених пунктів

У Херсонській області українські військові звільнили 11 населених пунктів. Тепер вони повністю перебувають під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угруповання військ "Південь" у Facebook.

Під час операції зі звільнення Херсонської області піхотинці забрали "трофейну" техніку окупантів: танки Т-64 з повним боєкомплектом, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м.

"Завдяки військовим 60-й окремій піхотній бригаді місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські прикордонники на одному з напрямків знищили піхоту російських окупантів, яка приховано просувалася на позиції ЗСУ.

Ми також писали про те, що в Генштабі ЗСУ розповіли про те, що російські окупанти продовжують блокувати і обстрілювати Чернігів. Крім того, вони вбивають мирних людей.

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