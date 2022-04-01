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У Херсонській області ЗСУ звільнили 11 населених пунктів

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Херсон, П'ятниця 01 квітня 2022 03:18
У Херсонській області ЗСУ звільнили 11 населених пунктів Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Херсонській області українські військові звільнили 11 населених пунктів. Тепер вони повністю перебувають під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угруповання військ "Південь" у Facebook.

Були звільнені наступні населені пункти в Херсонській області: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.

"Завдяки військовим 60-й окремій піхотній бригаді місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування)", - йдеться в повідомленні.

Під час операції зі звільнення Херсонської області піхотинці забрали "трофейну" техніку окупантів: танки Т-64 з повним боєкомплектом, БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м.

Військові ЗСУ забрали "трофейну" техніку окупантів (facebook.com/uvPivden)

Нагадаємо, українські прикордонники на одному з напрямків знищили піхоту російських окупантів, яка приховано просувалася на позиції ЗСУ.

Ми також писали про те, що в Генштабі ЗСУ розповіли про те, що російські окупанти продовжують блокувати і обстрілювати Чернігів. Крім того, вони вбивають мирних людей.

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