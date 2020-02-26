ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії повідомили про 400 інфікованих коронавірусом

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 20:31
В Італії повідомили про 400 інфікованих коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Повідомляється про 12 загиблих

В Італії кількість випадків зараження коронавірусом, станом на вечір 26 лютого, зросла до 400 осіб. Про це повідомив голова служби цивільної оборони Анджело Бореллі, передає CNN.

Також повідомляється про 12 летальних випадків внаслідок коронавірусу.

Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померли), Емілія-Романія (47 випадків, один померлий)

Раніше повідомлялося про 374 осіб, які заразилися коронавірусом в Італії.

Зазначимо, найбільша кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. У країні також зафіксовано 11 смертей.

Крім того, влада Італії закрили на карантин десять міст у північному регіоні Ломбардія.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романія і Венето, де почалося поширення коронавірусу, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.

В Італії підтвердили ще один випадок смерті від коронавіруса У Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19
Новини України ІталіяЖертвыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся