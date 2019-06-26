ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська тенісистка очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років

Новини » Спорт    26.06.2019 - 14:52
Українська тенісистка очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років
Фото: Аліса Барановська (tennisfoto.net)

Аліса Барановська піднялася на вершину рейтингу Tennis Europe

Українська тенісистка Аліса Барановська очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Юна спортсменка поліпшила своє становище на десять позицій і піднялася на перше місце завдяки перемозі на домашньому турнірі Tennis Europe першої категорії серед тенісисток до 16 років в Ірпені, який відбувся минулого тижня.

Наступного тижня Аліса в складі збірної України візьме участь в зональному турнірі Літнього кубка Європи серед гравців до 16 років. Змагання в групі D прийме тенісний клуб "Софія Стар" в Рівному.

Нагадаємо, українські тенісистки послабили свої позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Україна завоювала першу медаль з греблі на Європейських іграх Збірна України увійшла в топ-25 рейтингу ФІФА
Новини України рейтингТенниссоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся