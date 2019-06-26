Українська тенісистка очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років

Фото: Аліса Барановська (tennisfoto.net)

Аліса Барановська піднялася на вершину рейтингу Tennis Europe

Українська тенісистка Аліса Барановська очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Юна спортсменка поліпшила своє становище на десять позицій і піднялася на перше місце завдяки перемозі на домашньому турнірі Tennis Europe першої категорії серед тенісисток до 16 років в Ірпені, який відбувся минулого тижня.

#ranking #update after the Ukrainian Junior Open



14&U:

#1 Alisa Baranovska 10

(16&U Winner)

#21 David Schwarc 25

(W)



16&U:

#39 Kateryna Lazarenko 10

(SF)

#20 Vilius Gaubas 24

(W)@tennisua2013 pic.twitter.com/knKiZleGgI — Tennis Europe (@TennisEurope) June 26, 2019

Наступного тижня Аліса в складі збірної України візьме участь в зональному турнірі Літнього кубка Європи серед гравців до 16 років. Змагання в групі D прийме тенісний клуб "Софія Стар" в Рівному.

Нагадаємо, українські тенісистки послабили свої позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).