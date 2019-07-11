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Матч Світоліної в півфіналі відкриє ігровий день на Вімблдоні

Новини » Спорт    11.07.2019 - 10:05
Матч Світоліної в півфіналі відкриє ігровий день на Вімблдоні
Фото: Халеп - Світоліна (twitter.com/WTA_insider)

Поєдинок відбудеться на центральному корті

Перша ракетка України і восьма у світі Еліна Світоліна дебютує в півфіналі турніру "Великого шолома" (Grand Slam). Як повідомляє портал "Великий теніс України", за путівку в фінал Вімблдону вона битиметься з румункою Сімоною Халеп (7 в рейтингу WTA). 

Їх поєдинок пройде першим запуском на Центральному корті і розпочнеться о 15:00 за київським часом. Це перша гра в кар'єрі для українки на головному корті британського турніру.

Це буде дев'ята зустріч тенісисток в кар'єрі, по чотири перемоги в активі кожної. Востаннє тенісистки грали між собою в лютому цього року на турнірі в Досі, де перемогу здобула румунка.

При цьому є один цікавий фактор: Світоліна і Халеп ніколи не зустрічалися на трав'яному покритті.

 

 

 

Другими свій півфінал проведуть Серена Вільямс (США, 11 в рейтингу WTA) і Барбора Стрицова (Чехія, 54 в рейтингу WTA). Початок орієнтовно о 16:30 за Києвом.

Нагадаємо, Світоліна, оформивши путівку в півфінал Вімблдону, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.

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