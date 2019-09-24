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Українські гімнастки вибороли три ліцензії на Олімпійські ігри-2020

Новини » Спорт    24.09.2019 - 16:46
Українські гімнастки вибороли три ліцензії на Олімпійські ігри-2020

Дві індивідуальні та одна - на змагання у групових вправах

Українська збірна виборола три олімпійські ліцензії на світовій першості з художньої гімнастики, який завершився в Баку. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Влада Нікольченко, бронзова призерка ЧС-2019 у вправах з булавами, та Христина Погранична вибороли ліцензії на змагання в особистому багатоборстві у Токіо-2020. Ще одна ліцензія українських гімнасток - на змагання у групових вправах.

Варто зазначити, що для 16-річної Нікольченко це перша медаль чемпіонату світу в кар'єрі.

ХХІІ літні Олімпійські ігри-2020 у Токіо (Японія) пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Нагадаємо, раніше українська збірна з художньої гімнастики завоювала три нагороди на четвертому етапі Гран-прі у французькому місті Тьє.

В індивідуальних змаганнях лідер нашої збірної Влада Никольченко завоювала бронзу у вправах з обручем.

У групових вправах наші грації завоювали два золота, вигравши у вправах з п'ятьма м'ячами, а також трьома обручами і двома парами булав.

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