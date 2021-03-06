Джима виграла "срібло" в спринті на Кубку світу з біатлону
Українка Юлія Джима стала другою у спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Українка пройшла гонку без промахів і відстала від переможниці Тирил Екхофф на 9 секунд.
Про це повідомляє Федерація біатлону України.
Джима стартувала під 26-м стартовим номером у першій групі. Таким чином вона знала результати більшості лідерів перегонів. Після двох вогневих рубежів вона вийшла лідером, однак поступилася з швидкості норвежці Екхофф, яка має в пасиві один промах.
"Я сама від себе не очікувала такої гонки. Просто намагалася виконати якісну роботу, зробити якісні тренування. Я дуже рада, що нарешті змогла закрити всі десять мішеней у спринті. Загалом, задоволена роботою лиж сьогодні. На першій контрольної позначки мені сказали, що я тільки шість секунд програю за показником лідера, тому зрозуміла, що стан непоганий, і сьогодні можна боротися за високий результат", - заявила після гонки Джима.
"Бронзу" виграла італійка Ліза Віттоцціі (+15 секунд відставання). Також в спринті брали участь ще чотири українки:
- 16 місце Дар'я Блашко (0 + 1 - стрільба) +45,5 секунд відставання;
- 22 місце Анастасія Меркушина (0 + 1) +1: 05,9;
- 34. Олена Підгрушна (2 + 1) +1: 29,2;
- 40. Валентина Семеренко (0 + 2) +1: 45,8.
Нагадаємо, 20 лютого українська жіноча збірна виграла "бронзу" на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці (Словенія).