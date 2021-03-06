ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Джима виграла "срібло" в спринті на Кубку світу з біатлону

Новость на русском → Нове место, Субота 06 березня 2021 13:56
Джима виграла "срібло" в спринті на Кубку світу з біатлону Фото: Юлія Джима (biathlon.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Українка Юлія Джима стала другою у спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Українка пройшла гонку без промахів і відстала від переможниці Тирил Екхофф на 9 секунд.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Джима стартувала під 26-м стартовим номером у першій групі. Таким чином вона знала результати більшості лідерів перегонів. Після двох вогневих рубежів вона вийшла лідером, однак поступилася з швидкості норвежці Екхофф, яка має в пасиві один промах.

"Я сама від себе не очікувала такої гонки. Просто намагалася виконати якісну роботу, зробити якісні тренування. Я дуже рада, що нарешті змогла закрити всі десять мішеней у спринті. Загалом, задоволена роботою лиж сьогодні. На першій контрольної позначки мені сказали, що я тільки шість секунд програю за показником лідера, тому зрозуміла, що стан непоганий, і сьогодні можна боротися за високий результат", - заявила після гонки Джима.

"Бронзу" виграла італійка Ліза Віттоцціі (+15 секунд відставання). Також в спринті брали участь ще чотири українки:

  • 16 місце Дар'я Блашко (0 + 1 - стрільба) +45,5 секунд відставання;
  • 22 місце Анастасія Меркушина (0 + 1) +1: 05,9;
  • 34. Олена Підгрушна (2 + 1) +1: 29,2;
  • 40. Валентина Семеренко (0 + 2) +1: 45,8.

Нагадаємо, 20 лютого українська жіноча збірна виграла "бронзу" на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці (Словенія).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Биатлон
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"