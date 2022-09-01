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US Open-2022: Снігур вилетіла в 1/32 фіналу, Серена Вільямс вибила другу ракетку світу

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Нью-Йорк, Четвер 01 вересня 2022 10:51
US Open-2022: Снігур вилетіла в 1/32 фіналу, Серена Вільямс вибила другу ракетку світу Фото: Анетт Контавейт і Серена Вільямс (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорців

Українка Дарія Снігур не змогла продовжити поступ на Відкритому чемпіонаті США з тенісу, а місцева улюблениця Серена Вільямс переграла Анетт Контавейт із Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, жінки, 2-й раунд

Снігур – Маріно – 0:2 (3:6, 6:7)

Серена Вільямс – Контавейт – 2:1 (7:6, 2:6, 6:2)

Молода українська тенісистка не впоралася зі стартовим натиском Маріно. Канадка швидко повела 3:0. Снігур спробувала нав'язати боротьбу в середині партії, але на її брейк суперниця відразу відповіла зворотним. Зрештою, українка здалася за 22 хвилини.

Натомість другий сет виявився набагато запеклішим. Снігур у третьому геймі програла свою подачу. Однак, 20-річна тенісистка не знітилася і згодом оформила брейк, зрівняла рахунок і перевела партію у тай-брейк. Та там досвід Маріно став ключовим фактором на користь переможця.

Зате титулована Вільямс-молодша продовжила боротьбу за трофей. Американка здолала опір 2-ї сіяної Контавейт за три сети. Рівний двобій у першому сеті перейшов у тай-брейк. Там Вільямс достатньо було стабільно влучно подавати та зробити всього один брейк – 7:4.

Другий і третій сети пройшли за дзеркальним сценарієм. Спершу американка, а потім і естонка, проґавили дебютний ривок суперниці та швидко втратили шанси наздогнати одна одну. Єдина відмінність – у вирішальній партії Вільямс-молодша взяла "під нуль" подачу суперниці в останньому геймі.

До слова, українка Костюк пододала перший раунд US Open і зустрінеться з білорускою Азаренкою.

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Теннис Серена Уильямс
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