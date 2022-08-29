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Крутих після тріумфу в Празі піднявся на півсотні сходинок у рейтингу ATP

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Понеділок 29 серпня 2022 10:18
Крутих після тріумфу в Празі піднявся на півсотні сходинок у рейтингу ATP Фото: Олексій Крутих виграв турнір у Чехії (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Напередодні старту Відритого чемпіонату США Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновила класифікацію найкращих гравців планети. Найсильніший серед українців – Олексій Крутих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

22-річний уродженець Києва йде 226-м у новому рейтингу асоціації. Прогрес українця за тиждень склав 45 позицій.

Напередодні Крутих здобув дебютний титул в одиночному розряді на профі-рівні. У фіналі "челленджера" в чеській столиці він переграв німця Герха в трьох сетах (6:3, 6:7, 6:2). Українець не тільки зберіг звання першої ракетки країни, а й оновив персональний рекорд у рейтингу.

Його співвітчизник Василь Сачко залишився на 272-й позиції. Ще два українці опинилися в четвертій сотні – Ілля Марченко (307-ме місце) та Олег Приходько (364-те). Також у топ-500 рейтингу зберегли місця Георгій Кравченко, Олександр Овчаренко та Ерік Ваншельбойм.

Лідером класифікації ATP залишився росіянин Данило Медведєв. Топ-5 доповнили Алекс Звєрєв (Німеччина), іспанці Рафаель Надаль і Карлос Алькарас, Стефанос Ціціпас (Греція). Колишня перша ракетка світу – Новак Джоковіч, який пропустить US Open через відмову від щеплення, лише 6-й.

Крутих після тріумфу в Празі піднявся на півсотні сходинок у рейтингу ATP

До слова, українка Снігур приєдналася до чотирьох співвітчизниць в основній сітці US Open.

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