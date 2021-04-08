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Українка Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики в Москві

Автор: РБК-Україна

Українська важкоатлетка Ірина Деха, яка виступає у ваговій категорії до 76 кілограм, завоювала три золоті медалі і стала абсолютною чемпіонкою Європи. Міжнародна першість проходить в столиці РФ Москві.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України на сторінці в Facebook.

Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 113 кілограм, а також в поштовху -135 кілограмів. За сумою двоборства Деха підняла 248 кілограмів, випередивши своїх суперниць росіянок Яну Сотіеву і Анастасію Романову.

В кінці січня 2020 року Деха перемогла на Кубку світу в Італії. З шести спроб українська важкоатлетка вдало використала половину. У ривку вона підняла 106 кілограм, у поштовху - 130. З результатом 236 кілограм спортсменка завоювала золото на світовій першості.

Нагадаємо, 4 квітня українська спортсменка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Вона смола обійти суперниць і ривку, і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

Відзначимо, в той же день на європейській першості дві бронзові медалі завоював українець Дмитро Вороновський у ваговій категорії до 55 кілограм. У поштовху він зумів підняти 137 кілограмів, а в цілому - 247 кілограм. Ще одна українка Ангеліна Ломачинська посіла третє місце в ривку в ваговій категорії до 45 кілограм.

РБК-Україна писало, що на початку березня українка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат проходив у польському місті Торунь.

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