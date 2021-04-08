Українка Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики в Москві

Українська важкоатлетка Ірина Деха, яка виступає у ваговій категорії до 76 кілограм, завоювала три золоті медалі і стала абсолютною чемпіонкою Європи. Міжнародна першість проходить в столиці РФ Москві.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України на сторінці в Facebook.

Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 113 кілограм, а також в поштовху -135 кілограмів. За сумою двоборства Деха підняла 248 кілограмів, випередивши своїх суперниць росіянок Яну Сотіеву і Анастасію Романову. В кінці січня 2020 року Деха перемогла на Кубку світу в Італії. З шести спроб українська важкоатлетка вдало використала половину. У ривку вона підняла 106 кілограм, у поштовху - 130. З результатом 236 кілограм спортсменка завоювала золото на світовій першості.